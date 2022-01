Eriti keerulised on teeolud põhjaranniku äärde jäävatel teedel. Transpordiamet kehtestas reedel kell 11 seal asuvate riigimaanteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise teedel hooldusrežiimi. See tähendab, et teehooldajatel kulub teede puhastamiseks ja libeduse tõrjeks rohkem aega kui tavaoludes.