Puudega inimeste hoolekandekülas Sinimäe Kodu elav Roman Sang pole nii suure tähelepanuga harjunud ning oli seetõttu ürituse alguses väga kohmetu. Tema hooldaja Olga Lukašenko ütles, et Roman on oma olemuselt äärmiselt tagasihoidlik inimene, kes eelistab üksi olla ega osanud aimatagi, et tema tööd publikus nii suurt huvi ja vastukaja võivad tekitada.