Kaitseministeeriumist öeldi, et ka 2025. aastal valmivale radarisüsteemile on asukoht valitud, kuid seda veel ei täpsustata. Kahe radari maksumus on umbes 70 miljonit eurot.

"Ainult piisavalt täpne eelhoiatussüsteem saab anda olulist infot, et tõhusalt ja adekvaatselt reageerida võimalikule agressiivsele tegevusele õhust. Eesti õhuväe radarid on väga oluliseks osaks sellest süsteemist. Võimalikult varajase eelhoiatuse ja tervikpildi saamiseks on hädavajalik koguda kvaliteetset informatsiooni kõigi meie kasutuses olevate vahenditega," sõnas Tüür.

Tuulikute kõrgusepiiranguteta püstitamiseks vabaneb pärast esimese radari paigaldamist 2024. aasta lõpuks umbes 20 protsenti ja pärast teise radarisüsteemi paigaldamist 2025. aastal umbes 60 protsenti Mandri-Eesti alast. Kõrgusepiirangud jäävad kehtima õhuseireradarite positsioonide ümber 15-kilomeetrise raadiusega aladel, samuti merealadel, saartel ja poolsaartel.

1965. aastal valminud Viru kaevanduses lõpetas Eesti Energia põlevkivi kaevandamise 2013. aasta maikuus. Ligemale poole sajandi jooksul kaevandati seal üle 80 miljoni tonni põlevkivi. Viru kaevandusse jäi alles 8 miljonit tonni kaevandamiseks ette valmistatud põlevkivivarusid, mis on kavas tulevikus maa seest välja tuua Estonia kaevanduse kaudu.

Pärast kaevandamise lõpetamist lammutas Eesti Energia seal kõik maapealsed tootmishooned. Viimastel aastatel on kaevanduse territoorium olnud tuhandeid pealtvaatajaid kokkutoova romuautode võidusõidu toimumispaigaks. Vahetus naabruses asub ligikaudu saja majaga aiandusühistu.