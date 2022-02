Jõhvist ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosast linnulennult kuus kilomeetrit eemal asuva aherainepuistangu valis kaitseministeerium radari asupaigaks, kuna see on üks kõrgemaid piirkonnas. "Selleks et näha kaugemal ja madalamal asuvaid õhusõidukeid, tuleb radar paigutada võimalikult kõrgele," selgitas kaitseministeeriumi riigikaitseliste infosüsteemide ja innovatsiooni osakonna juhataja Oliver Tüür, lisades, et olemasoleva kõrgema künka kasutamine võimaldab kulusid kokku hoida.