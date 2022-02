Põhjaranniku ajakirjanikud pälvisid kaks pressipreemiat

Peatoimetaja Erik Gamzejevi sulest mullu 17. märtsi Põhjarannikus ilmunud lugu "Rohepööre Ida-Virumaal − tempo tapab" pälvis maakonnalehtede parima arvamusloo auhinna. Lugu räägib riigi käivitatud rohepöördest, mis on viinud Ida-Virumaalt tuhandeid töökohti, kuid asemele pole peale loosungite suurt midagi pakutud. Samuti toob see kaasa vaesust ja ohustab energiajulgeolekut.

"Rohepööre on vajalik, aga see peab toimuma sujuvalt ja nõnda, et inimesed selle tõttu ei kannataks. Ei saa eeldada, et nokdauni löödud poksijast saab kohe tippmaletaja. Selle loo kirjutamise ajal sai vildaka rohepöörde valu kõige enam tunda Ida-Virumaa, aasta lõpus kõrgete elektrihindade kaudu aga juba kogu Eesti," ütles Gamzejev.

Ilja Smirnov võitis ajakirjandusauhinna eelmise aasta venekeelses meedias ilmunud olemusartiklite seas kirjutisega "ПОДЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ: Гибель рыбаков в штормовых волнах потрясла Нарва-Йыэсуу почти полвека назад" (eesti keeles pealkirjaga "Pool sajandit tagasi tormiga põhja läinud kalalaeva meeskonda leinas kogu Narva-Jõesuu"), mis ilmus eelmise aasta 19. septembril Severnoje Poberežjes ja Põhjarannikus.

Auhinna võitnud olemuslugu vaatab tagasi viiekümne aasta eest aset leidnud Oktoobri kalurikolhoosi kalalaeva hukule Narva lahes. Hukka sai kolm laevameeskonna liiget. Kaks laevamehaanikut veetsid rohkem kui ööpäeva üleujutatud masinaruumis, kuni nad õnnestus päästa.

Narva-Jõesuu praegused võimud plaanivad laevakere üles tõsta, et kadunuks jäänud meremeeste säilmed lõpuks üles leida.

Ilja Smirnov ütles, et sattus selle uppunud laeva teemale juhuslikult, kui tegeles ajakirjanikuna Narva-Jõesuu laguneva muuli probleemiga. "Siis tuli jutuks, et kaardile on märgitud ühe uppunud laeva koht. Keegi sellest laevast midagi täpselt ei teadnud ega mäletanud. Siis hakkasingi asja lähemalt uurima. Pärast loo ilmumist hakkasin lugejatelt hulgaliselt telefonikõnesid saama ja siis sain aru, kuidas see teema inimesi puudutas," ütles Smirnov.