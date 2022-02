Kersti Kaljulaid andis Toila gümnasistidele ühiskonnaõpetuse tunni

Kõigepealt peatus president sellel, millega võib Eestis rahul olla.

"Kui vaadata teisi endisi liiduvabariike, kes olid Nõukogu Liidu lagunedes meiega täpselt ühesugusel stardipositsioonil, siis näeme, et Balti riigid − Eesti kõige kiiremini − on tõusnud maailmas vaeste riikide seast rikaste riikide hulka. Oleme küll rikaste riikide sabaotsas, aga oleme ka ainult 30 aastat teel olnud," märkis ta.

Kaljulaid lisas, et teistel endistel liiduvabariikidel, kes ei ole valinud nii vaba demokraatliku arengu mudelit, on parimal juhul õnnestunud tõusta keskmise sissetulekuga riikide hulka.

Majanduse kasvatamise kõrval on aga oluline kasvatada ka häid ühiskonnaliikmeid.

"Koroonaviirus näitas meile kätte, et meie arusaam oma õigustest ja kohustustest on natukene paigast ära. Kui me vaatame ülisuuri haigestunute arve ja ikka veel suurt surevate inimeste hulka, siis näeme, et meie ühiskond tervikuna ei ole võtnud vastutust oma vanema põlvkonna eest, kellele see haigus on väga ohtlik."

Nii juhtub üksikutes peredes, et enneaegu lahkuvad vanemad inimesed, kuna lapsed ja lapselapsed ei ole võtnud vastutust eakate eest. "Ja see laieneb tervele meie ühiskonnale: kui ma usun, et minul ei ole seda süsti vaja, sest ma olen noor, siis ma ei tee seda. Ma ei mõtle selle peale, et väga palju on nii noori nõrgema tervisega inimesi kui ka eakaid, kellel see haigus kulgeb küllaltki raskel kujul."

Kaljulaidi sõnul tuleb rohkem rääkida sellest, kuidas olla kaastundlik ja kaasaelav ühiskonnaliige. President tõi võrdluseks, et tema põlvkond õppis seda justkui õhust, nagu praegused noored õpivad justkui õhust tehnikaseadmete kasutamist. Seega tuleb tehnoloogia maailma asemel hoopis rohkem õpetada lastele ja noortele seda, kuidas olla kaastundlik inimene.

"Ma ei kutsu seda ühiskonnaõpetuseks, vaid inimeseks olemise kõrgemaks kunstiks. Sest ma ei pea silmas ainult formaalseid õigusi ja kohustusi, mida ma pean tegema ja mida ma ei tohi teha, vaid just märkamist. Oskust näha teise inimese kehakeelt ja tajuda teise inimese muresid, mitte minna mööda, kui kellelgi on raske. Peame selle asja korda tegema, teadvustama, et see on pudelikael meie muidu väga hästi edasi läinud Eestis."