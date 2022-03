Päite loomapark kutsub taas heateo päevale

Headuse päeva traditsioon sai Päite loomapargis alguse kaks aastat tagasi. Loomapargi omaniku ja heateo päeva peakorraldaja Ksenia Klotškova sõnul osales nende esimesel üritusel ligi kaks tuhat inimest, kuid nad on valmis võõrustama veelgi rohkem külastajaid.

Seekordne heateo päev ühitatakse õigeusu vastlatega: kavas on mitmesugused vastlapäeva meelelahutused ja mängud, vastlatondi põletamine, pannkoogisöömine jpm.

Nagu suviselgi headuse päeval, on ka seekord kavas pealinna Goltsmani balletistuudio tantsijate ja hobuste ühisetendus.

Külastajad saavad tutvuda kõigi loomapargi asukatega, miniloomaaias elutsevate kitsede ja teiste väiksemate loomadega. Võimalus on tutvuda ka otsingukoerte tööga.

Ürituse lõpetab Old City Lightsi tulesõu.

Klotškova rõhutas, et ürituse käigus kogutud raha läheb loomade päästmiseks. Raha on varjupaigal väga vaja − loomapargi ja varjupaiga asukate arv kasvab üha ning ületab juba kaugelt saja piiri.

"Viimase poole aastaga oleme päästnud kümmekond hobust ning nüüd on meie tallis 24 hoolealust, lisaks kaks eeslit," loetles ta. "Kahjuks on sel aastal eriti palju hüljatud koeri − oleme enda juurde varju alla võtnud 18. Ka kassimaja on pidevalt täis."