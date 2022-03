Ukrainaga on seotud mõlemad meeskonnad. Kuressaare peatreener on mitmeid aastaid ka Ida-Virumaal tegutsenud ukrainlane Roman Kožuhhovski. Transi ridades mängib alates sellest hooajast keskkaitsjana 34aastane Deniss Dedetško, kes on oma karjääris pidanud ka ühe kohtumise Ukraina rahvuskoondise eest.