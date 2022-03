Ida-Viru koolides lähenetakse Ukraina sõja teemale erinevalt

Sel nädalal, kui Venemaa rünnak Ukraina vastu algas, oli Jõhvi vene põhikool COVIDi tõttu karantiinis ning eile oli esimene päev, kui lapsed selle sõja ajal kooli läksid. Direktor Irina Šulgina ütles, et haridus- ja teadusministeerium on koolidele saatnud soovitusi, kuidas käituda ning lastele toimuvat selgitada. "Tuleb hoiduda vaenulikest avaldustest ning väiksematele tuleb selgitada, et Eesti on turvaline ja kaitstud," sõnas ta.