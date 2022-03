Aita Ukrainat!

Meist igaüks, nii indiviid, ettevõte, selts kui kohalik omavalitsus, saab aidata Ukrainat. Panustada saab nii rahaliselt, asju või teenuseid annetades kui ka vabatahtlikuna abistades. Rahaline annetus on kõige mõistlikum ja paindlikum lahendus, kuna näiteks tekkide-patjade Ukrainasse toimetamine on praegustes oludes keeruline.

Ukraina põgenike ja sõja tõttu kannatavate inimeste toetuseks saab annetada raha tulumaksuvabalt mitme aktiivselt humanitaarabiga tegeleva organisatsiooni kaudu.

Toetamisel saab valida, kas soovid toetada Ukrainast Eestisse saabunud sõjapõgenikke, Ukrainas viibivaid kannatajaid, Ukraina võitlust oma riigi eest või sealset päästeliitu.

Ühistegevus "Ukraina heaks!"

"Ukraina heaks!" on kolme Eesti vabaühenduse − MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus algatus Ukraina rindelähedaste elanike ja teiste haavatavate gruppide abistamiseks.

Ida-Ukraina rindelähedastes asulates vajab jätkuvalt humanitaarabi umbes 2,9 miljonit inimest. Piirkonda on elama jäänud need, kellel pole kuhugi mujale minna; tühjenevates asulates tekkinud tööpuudus on loonud laialdase vaesuse olukorra, kus toetust igapäevaseks toimetulekuks vajab suurem osa kohalejäänutest. Vajadus on ka psühhosotsiaalse toe järele, et ebakindlate oludega toime tulla. Need inimesed sõltuvad oma toimetulekus suuresti headest abistajatest. Aitame neid, kes kõige rohkem meie abi vajavad!

Toidupank

Toidupank kogub rahalisi annetusi toiduabi ostmiseks, samuti toiduaineid.

Annetusena on oodatud pika säilivusajaga toiduained, mida saab hoida toatemperatuuril: väikelaste- ja beebitoit, lihakonservid, kalakonservid, purgitoidud, supid, makaronid, kuivained (riis, tatar jm), pudrumaterjal (kaerahelbed, riisihelbed jm), tee, kohv, kakao, rosinad, pähklid.

Annetatud toit saadetakse Kiievi toidupanka ning abipakke komplekteeritakse ka Eestisse jõudvatele sõjapõgenikele. Suurte annetuste puhul andke ette teada telefonitsi või ukraina@toidupank.ee.

Ukraina relvajõudude toetamine

Riigikaitse edendamise sihtasutus, mille asutajateks on Eesti kaubandus-tööstuskoda ja kaitseministeerium, algatas koos Eesti reservohvitseride koguga heategevusliku annetuskampaania, millega toetatakse Ukraina sõjas kannatada saanute ravi Eestis või teistes liitlasriikides. Annetada saab annetustelefonile helistades:

helistades 900 5380 annetad 5 €,

helistades 900 2380 annetad 25 €.

Annetada saab ka riigikaitse edendamise sihtasutuse sihtotstarbeliselt loodud kontole EE162200221078603616 selgitusega "Toetus Ukrainale".

Kuidas teha rahalisi annetusi? Kuna olukord on muutlik, siis muutub ka abi olemus. Kõik organisatsioonid kasutavad annetusi vastavalt sellele, mida parajasti enim vaja on! Annetusi saab teha pangaülekandega: MTÜ Eesti Pagulasabi, EE791010220258852223 MTÜ Mondo, EE491010220099409013 MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, EE401010220229090221 Annetustelefonide numbrid 5 € − 900 3801 10 € − 900 3802 50 € − 900 3803 Annetatud summad jõuavad MTÜ Pagulasabi kontole ja annetada saavad kõik Elisa, Tele2 ja Telia kliendid. Allikas: kriis.ee

Töövõimalused Ukraina sõjapõgenikele

Ukraina sõjaolukorra tõttu on Eestisse juba jõudnud või peatselt jõudmas inimesi, kes on valmis siin ka tööle asuma. Samal ajal on hulk tööandjaid, kes on otsimas töötajaid ning soovivad Ukrainast saabujatele tööd pakkuda.

Eesti töötukassa avas internetikeskkonna, kus tööandjad saavad panna üles oma tööpakkumised ja Ukrainast saabunud inimesed või nende kontaktisikud Eestis saavad tööandjatega ühendust võtta ning uurida töövõimaluste kohta. "Meie poole on juba pöördunud paljud tööandjad, kes on andnud märku oma valmisolekust tööle võtta Ukrainast saabujaid," ütles Eesti töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna teenusejuht Livia Laas. Loodud internetikeskkond on ka vene ning inglise keeles, arvestades, et info on suunatud Ukrainast saabujatele.

Võimaluse korral palub töötukassa töökoha info sisestada ka vene ja/või inglise keeles, kui see võimalus puudub, pakub keskkond automaattõlget. Juhul kui tööandja vajab info sisestamisel abi, siis tasub sellest teada anda aadressile helpdesk@onlineexpo.com. Keskkonna kasutamine on nii tööandjatele kui tööotsijatele tasuta.

Küsimuste korral palume tööandjatel võtta ühendust töötukassa maakondliku osakonna tööandjate konsultandiga.