Jõhvi kultuuri- ja huvikeskus kutsub osalema reklaamfilmide konkursil

Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse korraldatav festival "Laterna magica" tähistab tänavu oma 15. sünnipäeva ning korraldajatel on juubeli puhuks varuks mitmesuguseid üllatusi, muu hulgas Jõhvi linnaõiguste taastamise 30. aastapäevale pühendatud reklaamfilmide konkurss.

Festivali ideeline juht Anna Maskajeva ütles, et konkursile on oodatud kuni kahe minuti pikkused reklaamfilmid linnast, inimestest, sündmustest, organisatsioonidest jms. Tema sõnul on nii Eesti kui ka teiste riikide filmiharrastajad oma töid juubelikonkursile saatnud juba detsembrist saati ning neid tuleb üha juurde.