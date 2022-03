Aasta lõpus valmiva Jõhvi uue koolimaja aulas kõlas esimest korda muusika

Kooli direktor Liina Mihkelson lausus, et loodetavasti õnnestub uue aasta alguses samas aulas teha vägev kooli avamispidu. Tema sõnul lükkub küll koolimaja valmimine esialgu plaanitud 1. septembrist mõned kuud edasi, kuid parem on maja ehitada valmis korralikult, mitte iga hinna eest kiirustades. "See hoone on täiesti omapärane, see ei ole tavaline betoonist karp, vaid väga huvitav nii väljast kui seest. Me oleme tõesti siin majas iga ruutmeetri ja sentimeetri arhitektiga läbi arutanud, kuidas oleks võimalikult efektiivne ja huvitav. Kuna iga ruutmeeter on kulla hinnaga, siis peame kõik selle väga hästi ära kasutama."