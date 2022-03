Siseminister Kristian Jaani: elanikkonnakaitsega tuleb tõsiselt tegelda, inimestel pole mõtet hakata punkreid rajama

Selleks nädalaks on Eestisse jõudnud juba üle 21 000 Ukraina sõjapõgeniku. Kui palju me oleme veel võimelised neid vastu võtma ja kas ühel hetkel oleme sunnitud värava kinni panema?

Väravat sulgeda on võimatu, sest need inimesed liiguvad Euroopa Liidu piires ju viisavabalt. Oleme küll lõunapiiril taastanud piirikontrolli, et aidata neid inimesi kohe saabudes, aga teisalt ka julgeoleku kaalutlustel, sest tahame teada, kes meie riiki tulevad.