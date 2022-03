Linnapealt sarjata saanud Narva tippametnik lahkub ametist

Juri Saija ütles, et lahkumisavaldus on tal valmis kirjutatud, kuid kuupäev sellel esialgu puudub. "Sellest peab rääkima linnapea Katri Raigiga, ent ta on niivõrd hõivatud, et meil pole veel olnud võimalust temaga sel teemal vestelda," märkis Saija, kes ise ei soostunud ameti mahapanemise põhjust nimetama, kinnitades vaid, et see on tema isiklik soov. Ta lisas, et uus töökoht on tal juba leitud.