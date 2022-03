Festival "Tallinn Music Week" toimub sel kevadel lisaks pealinnale ka Ida-Virumaal

"Ühendfestivaliga kahes linnas tähistame koos tegemist ja koos olemist," sõnas TMW ja "Station Narva" peakorraldaja Helen Sildna. "Eesti on väike, meie tugevus on me ühtsus. Mida keerulisem aeg, seda rohkem on vaja kokku hoida. Ilus, et äsja UNESCO muusikalinna tiitli võitnud Tallinn saadab muusikalise tervituse üle Eesti. Vägev, et Narva, Eesti suuruselt kolmas linn, on valmis meid võõrustama kontserdimajade, kultuuriklubide, linnaparkide, promenaadide ja kogu oma külalislahkusega. Rõõm, et oma programmiga tuleb kampa ka Euroopa kultuuripealinn 2024 Tartu. Ühtsuses peitub jõud."