Kooliteatrite festival pani Jõhvi kontserdimaja kihama

‎Festivali koordinaator, Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse direktor Anne Uttendorf on õnnelik, et paljudest linnadest olid lisaks näitlejatele kohale tulnud ka pealtvaatajad. Paljud neist olid saabunud lihtsalt oma eakaaslastele kaasa elama: osalejate nimekirjast puudusid Kiviõli loomekollektiivid, kuid sealne publik võimalust käest ei lasknud.

‎"Ma usun, et paljud igatsesid juba ammu uute teatrikohtumiste ja -etenduste järele," sõnas Uttendorf. "Nii tore, et publikut jagus kõikidesse saalidesse − see on eriti oluline näitlejatele. Esimest korda Ida-Virumaa kooliteatrite festivali ajaloos oli meil täismaja!"