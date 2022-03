Ida-Viru keskhaigla on abi osutanud paarisajale sõjapõgenikule

Alates 7. märtsist on haigla Järve tervisemajas vastu võetud ligemale 200 ukrainlast. Tervisekontrolli tegeva arsti Natalya Isayevska sõnul käivad tema vastuvõttudel peamiselt noored emad koos oma lastega. Sagenenud on rasedate naiste pöördumised.

Isayevska sõnul on tervisekontrolli järel paljusid sõjapõgenikke suunatud edasi perearstide ja eriarstide juurde. Suurem osa neist on vajanud neuroloogi, onkoloogi, günekoloogi või ortopeedi abi. "Iga juhtum on individuaalne. Täiskasvanuid suuname vajaduse korral otse eriarstide juurde, laste tervisemuredega tegelevad esmalt perearstid, kes pärast suunavad neid eriarstide juurde. Ida-Virumaal võiks kindlasti olla rohkem perearste, kes võtaksid Ukraina sõjapõgenikke vastu," leidis ta.