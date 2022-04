Üle-eelmisel suvel liigutati eeltöötlusplatsile tahenema veetud reostunud pinnas veel teadmisega, et see saadetakse mõne aja pärast Hollandisse töötlemisele. Nüüd on selge, et sihtpunkt on hoopis VKG poolkoksiprügila.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik