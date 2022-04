Kohtla-Järve koolilapsed joonistasid taas rahuplakateid

Kohtla-Järve on ülemaailmse heategevusliku Lions-liikumise korraldatavast rahuplakatite võistlusest osa võtnud juba 15 aastat. Tänavu osalesid võistlusel Kohtla-Järve ja Ahtme kunstide kooli õpilased, kes saatsid žüriile hindamiseks 15 plakatit.

Kohtla-Järve Lions-klubi presidendi Helgi Koplioru sõnul on seda vähem kui tavaliselt. Korraldajate meelest võib seekordse madala aktiivsuse põhjus olla koroonapandeemia: õpilased olid pikka aega distantsõppel ning juhendajatelgi nappis aega.

"Aga tore, et traditsioon ei katkenud," märkis Kopliorg. "Joonistusi ei ole palju, see-eest saime need kõik kokkuvõttenäitusele välja panna. Nendes lakoonilistes piltides on kõike: muret ja rõõmu, lootusi ning unistusi sõprusest."

Žürii tunnistas parimaks Kohtla-Järve kunstide koolis Viktoria Krivoglazova käe all õppiva Alissa Vernidubi töö. Tema plakatil on kujutatud kõrgustesse sirutuvaid käsi ja südamekujuliselt laotatud peopesi, nende kohal rahu sümbol − tuvi. Rõivaste varrukad on eri riikide lippude värvi.

Vernidub pälvis piirkondliku etapi peapreemia ja tema töö saadeti üleriigilisele võistlusele.

Helgi Koplioru sõnul tegutseb Eestis 50 klubi ning peaaegu kõik nad võtavad sellest võistlusest osa. "Võidu korral saadetakse joonistus Lionsi peakorterisse New Yorki. Alissal on hea võiduvõimalus: tema plakat on lakooniline, värvikas ja sümboolne," sõnas ta.