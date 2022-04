"Onu Vanja" näitab halamise mõttetust

"Ma arvan, et "Onu Vanja" sobib alates gümnaasiumiealistest kuni nendeni, kes on kaotanud elu mõtte. Nad siis tulevad ja näevad, kui mõttetu on halamine ja kui mõttekas on otsimine," ütles lavastaja Eili Neuhaus, kes on järjepidevalt Vene kirjandusklassikat lavale toonud.