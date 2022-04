Julia Aug toob lavale kirjad Ukraina rindelt

Ei. Need ei ole mitte lihtsalt vandesõnad, vaid patsifistlik loosung, mida kasutati ka enne sõja algust: sellist kirja kandsid T-särgid, dressipluusid jms. Selle väljendiga on praegu tehtud palju meeme. Inimesed on nördinud ja see peegeldab nende emotsioone − seetõttu neid sõnu esile toomegi. Minu ammune sõber, näitleja, stsenarist ja produtsent Juri Smirnov, kelle projektides ma olen osalenud, kordab neid sõnu pidevalt. Üht või teist lugu rääkides lõpetab ta alati selle fraasiga. Ka lavalt kõlav lugu sellest, kuidas inimesed plahvatuste müra peale ärkavad, lõpeb sõnadega: "Elagu Ukraina! M*** sõda!"

Foto: Ilja Smirnov

Teater kõneleb elutähtsatel teemadel

​Vaba Lava kuraator Harald Rosenstrøm tuli spetsiaalselt Norrast kohale, et uues lavastuses kaasa teha.

"Mul tekkis vaba aega, seepärast olen ka mina siin. Mul on hea meel, et saan nii olulises etenduses lavale astuda. Teater peab publikuga kõnelema elutähtsatel teemadel. See on planeerimata lavastus: proovid algasid nädal aega tagasi ja juba nädal hiljem on esietendus. Väärtuslik ja oluline on see, et tegemist ei ole mingi poliitilise aktsiooniga: me ei anna toimuvale hinnangut, vaid räägime inimestest, kes on praegu hädas. On inimeste saatused ja nendest rääkimine on oluline.

Ma olen kategooriliselt igasuguse sõja vastu, ma ei arva, et konflikte sel moel lahendada saab. Käimas on suur tragöödia, inimesed kannatavad ja hukkuvad. Sellest, mis toimub, on oluline rääkida ning meie, näitlejad, oleme otsekui nende inimeste hääl. Seepärast tasub tulla ja vaadata. Sest kõik laval kõlav on dokumentaalne materjal. Uudiseid jälgiva ja toimuvast ettekujutust omava inimesena mõistan, et seisukohti on erisuguseid. Selline on elu. Kuid tähtis on kuulata ka pealtnägijate, sündmuste keskmes viibivate inimeste lugusid. Seda, kuidas nemad toimuvat näevad ja tajuvad. Milleks? Et rohkem teada saada, ette kujutada ja püüda mõista, kuidas saavad inimesed seal olla ja elada. Mulle tundub, et see peaks huvitama iga inimest, olenemata sellest, kummal poolel ta ise on."