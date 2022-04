Ukrainlannad jagavad kohalikega koduseid maitseid

Kaheksanda klassi õpilane Ihor on just lõpetanud motanka töötoa. Ukrainlased ja kohalikud lapsed on noormehe juhendamisel valmis saanud ukraina nukud, kellel püha tähendus, näiteks võivad nad kaitsta kodu kurjuse eest. Praegu, kui kurjus on tunginud Ukrainasse, on motankadel eriline tähendus.