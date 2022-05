Kultuurisündmuste tulv tabab nädalavahetusel Narvat

Päevastel linnalavakontsertidel jõepromenaadist rulapargini esinevad armastatud artistid Marten Kuninga ja Robert Linna duost Narva päritolu räppari Propazha ja Kohtla-Järve koolibändini DB4. Linnaruumis on avatud EKA tudengite ja Narva kunstiresidentuuri kunstnike heli- ja valgusinstallatsioonid "Piiril" ja "Piirivalgus", toimuvad ekskursioonid Kreenholmis, Baltijetsi tehases, endises Narova mööblikombinaadis ja jõelaeval Caroline.

Vabal Laval esineb teiste seas räppar Gameboy Tetris koos sõpradega, kultuurimajas Rugodiv teevad ühiskava Uku Suviste ja Narva linna sümfooniaorkester dirigent Anatoli Štšura juhatamisel ning Narva kunstiresidentuuris esmaesitletakse heliteost "Themes for Great Cities: from Tallinn to Narva".

TMW Narva kontserdid laupäeval, 7. mail

Narva Issanda Ülestõusmise peakirik

15.30 Arvo Pärdi "Anna meile rahu", Eesti filharmoonia kammerkoor, dirigent Tõnu Kaljuste

Narva Vaba Lava

17.30 Mari Kalkun

18.00 NEØV (Soome)

18.30 Maud (Norra)

19.00 Gameboy Tetris & friends

19.30 Maris Pihlap

20.00 Curly Strings

20.30 Orions Belte (Norra)

21.00 Trad.Attack!

"Narva Gate´i" kontor Kreenholmis

18.15 Tuulikki Bartosik

19.00 Duo Ruut

19.45 Kymbali Williams (Eesti−Ghana)

Kultuurikeskus Rugodiv

20.00 Uku Suviste, Alika Milova ja Narva linna sümfooniaorkester

Narva kunstiresidentuur NART

20.00 Modulshtein

20.45 Tachys

21.30 Karl Vento

22.15 "Themes for Great Cities: from Tallinn to Narva" (Eesti−Taani−USA)

"Station Narva" lava Kreenholmis

20.30 Genka & DEW8 "OLEG" x Blah Records (UK) esitleb: Lee Scott, Black Josh, Sleazy F Baby, Tony Broke, Reklews

21.15 manna

21.45 Tirzah (UK)

22.30 Black Daniels (Taani)

23.00 Floating Points (UK)

"Mägede hääl" / Festivali afterparty klubis Ro-Ro pühapäeval, 8. mail

00.15 УЕ

00.30 The Lunacy Of Flowers

01.00 Lelee (Sloveenia)

01.15 LAMBDA

01.45 Vera Vice

02.00 Valge Tüdruk

02.30 Witch and Daddy

02.45 Püha Johannes

02.45 Ivar Murd & Raul Saaremets

TMW artistide tasuta päevased etteasted tavatutes paikades üle Narva linna laupäeval, 7. mail

Joaoru rannahoone plats

13.00 DB4

14.00 ЧЕ

15.00 Marten Kuningas & Robert Linna

16.00 Kanada artistide tund

17.00 Pale Alison

Dahlbergi lava, Narva jõepromenaad

14.30 Fenno-Ugria artistid

15.30 SHIRA

16.30 Genka & Alla Jakubova ansambel

Noorte tänavaspordi platsi skatepark (Tuleviku 9)

14.00 Propazha

15.00 SizeoptimaL

16.00 Fenkii

Ekskursioonid Narvas 7. ja 8. mail

* Jõereis Narva laeval Caroline

Tunnine reis Narva jõel laeval Caroline koos mõnusa muusikaga. Laevas ootavad soe salong, hea muusika, tore puhvet ja ägedad vaated piirijõele!

* Narva muuseumi ekskursioonid. Piletid ainult eelmüügis!

* Joala vabrik: keldrist tornini

Kreenholmi tekstiilivabriku ajalugu on kui ideaalne õppematerjal 19. ja 20. sajandi üleilmse tekstiilitööstuse tundmaõppimiseks: peadpööritavad majanduskasvud ja järsud -langused, Eesti jaoks enneolematult suur tootmismaht ja saatuslikud koostöölepingud, terve linnaku ehitamine ümber vabrikuhoonete ning saatuse tahtel siia sattunud tööliste uskumatud lood.

Kõigest sellest räägitakse uuel ekskursioonil, mis toimub Joala vabrikus − punastest tellistest hoones, mille tornist avanevad hingematvad vaated. Suletud ühena viimastest kogu Kreenholmi kompleksis, on ettevõtte atmosfäär Joala vabriku ruumides säilinud parimal võimalikul viisil: seintesse on talletatud ketrusmasinate müra, trepiastmed aga mäletavad tänini sadu jalapaare, mis üles-alla jooksid...

* Baltijets: salajane militaartehas linna südames

Otse linna südames asub Eesti suurima Jaak Joala portreega kaunistatud hiigelsuur hoone. Tänapäeval elatakse selle seinte vahel rahulikku elu ning majas tegutsevad edukalt mitmesugused kohaliku, regionaalse ja rahvusvahelise tähtsusega asutused. Kas te suudate ette kujutada, et vaid 70 aastat tagasi olid nii hoone aadress, nimi kui ka otstarve rangelt salastatud ning see puudus paljudelt linna- ja piirkonna kaartidelt?!

1990. aastatel elas tehas sarnaselt teiste sarnase profiiliga ettevõtetega läbi radikaalsed muutused ning administratiivhoone jäi tühjaks. Lähiaastatel saab hoone endale moodsa kuue, kuid täna on ainulaadne võimalus selle seinte vahel viibida ning tunnetada ühtaegu nii mineviku hõngu kui tänapäevaste muutuste tuuli.

* Sakraalne Narva

Ekskursioon tutvustab Narva sakraalarhitektuuri üht silmapaistvamat monumenti ehk õigeusu Narva Issanda Ülestõusmise peakirikut. Kirik valmis 1896. aastal Kreenholmi manufaktuuri töötajate tarbeks ja on üks väheseid linna ehitisi, mis 1944. aasta pommitamise käigus ei hävinud. Kirikus on tänaseni säilinud algupärased maalingud, ikonostaas ja mitmed ainulaadsed vanade linnalegendidega seotud ikoonid.

* Narova: kuulus mööblikombinaat ja Vana-Narva makett

Endises Narva mööblikombinaadis on avatud näitus "Vana. Uus. Narva. 1684/1984…2034", mis seab linna kahe kunagise hiilgeaja kõrvutamisel keskmesse tuleviku. Näitusele valitud aastad 1684 ja 1984 sümboliseerivad Narva kunagist õitsengut ning 2034 linna lähitulevikku. Kahe hiilgeaja kõrvutamisel avaneb Narva identiteet kogu selle keerukuses. Tänapäeva Narva, nagu seda tunneme, on ehitatud välja kahel korral: 17. sajandi teisel poolel rajati uhke kaubalinn ning pärast teist maailmasõda ehitati rusudest üles tööstuslinn.

K unstinäitused

6. mail

* Kell 19.30 grafitinäituse "Erinevad, aga koos" avamine Linda 6

* Kell 20.30 Jaakko Autio heli-installatsiooni "Piiril / Rajalla" avamine Kreenholmis Joala 23c

* Kell 21 EKA ja Viini kunstiakadeemia tudengite koostöönäituse "Where is the body?" tuur Narva kunstiresidentuuris NART Joala 18

* Kell 22 EKA tudengite valgusinstallatsioonide näituse "Piirivalgus" avamine Vassili Gerassimovi 3

7. mail

* Kella 12-23 Jaakko Autio heli-installatsioon "Piiril / Rajalla" Kreenholmis Joala 23c

* Kell 22 EKA tudengite valgusinstallatsioonide näitus "Piirivalgus" Vassili Gerassimovi 3

* EKA ja Viini kunstiakadeemia tudengite koostöönäitus "Where is the body?" Narva kunstiresidentuuris NART Joala 18

8. mail

* Kella 12-23 Jaakko Autio heli-installatsioon "Piiril / Rajalla" Kreenholmis Joala 23c

* EKA ja Viini kunstiakadeemia tudengite koostöönäitus "Where is the body?" Narva kunstiresidentuuris NART Joala 18

Lisainfo festivali kodulehel tmw.ee