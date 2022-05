President Lüganuse kooli sulgemisest: see on koolipidaja otsustada

Küsimusele, kas maakoolide ellujäämise peabki edaspidi otsustama rahaküsimus, vastas Karis, et raha on kindlasti oluline selles vaates, et suudaksime anda head haridust. "Minule on hea haridus kõige tähtsam. Aga eks see ole koolipidaja otsus, kas üks kool kinni panna või kusagile riigigümnaasium luua. Seda eemalt soovitada ei saa," sõnas ta. President lisas, et õpilaste arv koolis ehk ei olegi nii tähtis kui see, et meil oleks piisavalt õpetajaid, kes suudavad head haridust anda.