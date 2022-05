Skulptorit hämmastas osa jõhvilaste reaktsioon Ukraina lipu värvides kirvekuju suhtes

Jõhvis elav Anastassia aga saatis kirja ka vallavalitsusele. Ta rääkis, et kui nägi sinikollast kirvest esimest korda, lõi talle kohe pähe mõte, et keegi on selle spetsiaalselt Ukraina lipu värvidesse värvinud. "Kas see on järjekordne žest sõjas kannatava riigi toetuseks? Mul ei ole ukrainlaste toetamise vastu midagi, kuid linna skulptuuride sinikollaseks värvimine on juba liig mis liig," ütles ta.