Jõhvi kontserdimaja hooaja lõppkontsert toob lavale 160 muusikut

Ettekandele tulevad Richard Wagneri ooperi "Nürnbergi meisterlauljad" avamäng ning Gustav Mahleri "Rückerti laulud" ja 2. sümfoonia. Mahlerit paelusid kogu elu eksistentsiaalsed küsimused elust, surmast ja teispoolsusest. Need teemad tõusevad esile tema 2. sümfoonias c-moll − ligi poolteist tundi kestvas monumentaalses oopuses.

Publikul on võimalus kuulda paljudel maailmalavadel oodatud soliste. Annely Peebo on lisaks paljudele ooperirollidele hinnatud ka klassikalise laulu ja suurvormisolistina. Laiemale kuulajaskonnale on Peebo tuttav kui üks saatejuhtidest "Eurovisiooni" lauluvõistlusel Tallinnas 2002. aastal.