Narva muutub nädalavahetuseks laste ooperi- ja balletifestivali linnaks

Festival Vaba Lava Narva teatrikeskuses pakub igas vanuses lastele kõige olulisemaid sõnumeid viisil, et oleks lihtne samastuda, ise kogeda ja tunnetada. Näiteks miks on muusika ja tants meie elus olulised ning mida tähendab koostöö või miks on parem olla hea ja sõbralik kui kuri ja kibe.