TALV/KEVAD 2025 Viis asja, mida tasub Ida-Virumaal teha

1. Liikuge Ida-Virumaa võrratus looduses

2. Tehke sporti ja ergutage teisi

Ida-Virumaal on viimastel aastatel lisandunud arvukalt sportimisvõimalusi. Võrreldes pealinnaga on enamasti ka piletihinnad märksa soodsamad.

Sportimise kõrval on vahel vahva kogeda emotsioone ka tribüünidel kohalikele võistkondadele kaasa elades. Suurimad publikumagnetid on talvisel ajal jäähoki ja saalijalgpall. Suursündmuseks on aga 21. juunil Jõhvis Heino Lipu staadionil toimuv kergejõustikuõhtu, kus on viimastel aastatel olnud võimalik oma silmaga näha võistlemas maailmameistreid, maailmarekordiomanikke, Euroopa meistreid ja teisi maailmaklassist atleete.