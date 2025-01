Narvas etenduv Andrus Kiviräha näidend pakub üllatusi

Anna on elanud 20. sajandi alguse Euroopas seikluslikku ja vabameelset elu ning naaseb nüüd kodusesse ja unisesse Pärnusse. Samal ajal kui Anna on võõrsil nakatunud revolutsioonipisikuga ning soovib pühenduda maailma parandamisele, tunduvad tema Pärnus elavad kunagised sõbrannad väikekodanluse musternäidistena, kelle päevad oleks justkui täidetud vaid logelemise, magamise, kohvikus istumise ning laste eest hoolitsemisega.

Kuid õige varsti selgub, et tegelikult on neil naistel lihtsalt teistsugune meetod maailma parandamiseks, ja see meetod on üsnagi ebaharilik. Igatahes leiab ootamatult hätta sattunud Anna abi just nimelt tänu kodumaistele "vahenditele". Ja õpib ka ise neid edukalt kasutama.

"Väikesed saladused" sündis lavastaja Peeter Tammearu soovist luua materjal neljale vabakutselisele naisnäitlejale ning sellise ülesande püstitas ta ka autorile Andrus Kivirähale. Need näitlejad on Triinu Meriste, Liina Tennosaar, Helena Merzin Tamm ja Merilin Kirbits.

Kivirähka köitsidki selle tellimustöö puhul kõige rohkem näitlejad.

"Seda on päris tihti olnud, et palutakse kirjutada konkreetsetele näitlejatele. Ja eriti inspireeriv on kirjutada näitlejatele, kes võib-olla ei ole hommikust õhtuni nina ees erinevates seriaalides ja laval, kes on võib-olla veidi vähem hõivatud. Nii huvitav on neid uuesti töösse tagasi tirida, sest ka neis endis on mingit saladust," rääkis ta Postimehe kultuuriportaalis avaldatud intervjuus.

Selgub ka, et Kivirähale meeldib vaatajat üllatada. See, kui teoses pööratakse asi täiesti pea peale või pahupidi ja kui seal juhtub midagi niisugust, mida ei oleks eladeski oodanud. "Väikestes saladustes" seda tehakse. "Mulle meeldib selline reaktsioon, kui lugeja või vaataja jääb korraks suu ammuli lolli näoga vahtima: mis see siis nüüd oli?"