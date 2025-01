VHK noorteorkester esitleb Mäetagusel Rudolf Tobiase muusikaga plaati

Tehniliselt nõudlik muusika

"Rudolf Tobiase muusika esitamine, rääkimata salvestamisest, on olnud ühele noorteorkestrile paras katsumus. Ühest küljest on see tehniliselt nõudlik, sest mõeldud paljuski professionaalsetele muusikutele mängimiseks. Teisalt on iga sellise autoriplaadi tegemisega selgunud, et alles plaadisalvestusel peensusteni minnes ja detaile lihvides hakkab selginema ka autori mõttemaailm."