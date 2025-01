Tänavune festival "Meid sidus muusika" toob lavale sadakond noort esitajat

Iga-aastase festivali pikaaegse koordinaatori Tatjana Levina sõnul on registreerunud Ida-Virumaa eri linnadest pärit muusikud, muu hulgas 16 ansamblit. Kokku astub lavale sadakond noort esitajat.

"Meie festival ongi mõeldud eelkõige noortele muusikutele, et anda neile võimalus omavahel tutvuda ja suhelda. Õnneks on andekaid noori meie piirkonnas endiselt palju," sõnas Levina.

Festivali alalised osalised ise nimetavad seda üritust eksperimenteerimise kohaks, kuna siin on teretulnud kõik muusikasuunad bluusist rokini. Korraldajate kinnitusel annab valikuvabadus ettekujutuse sellest, mis noori huvitab, ning meelitab osalema rohkelt muusikuid ja publikut.

Ehkki tegemist ei ole konkursiga selle tavapärases mõttes, on žürii festivalil siiski olemas ja töötab aktiivselt, märkides ära parimaid esitajaid. Tänavu on nominatsioone varasemast rohkem: eripreemia pälvivad festivali noorim osaleja ja silmapaistva debüüdi tegev kollektiiv. Uustulnukaid on seekord palju, esimest korda esitleb oma loomingut näiteks Kirill Pavlovi juhendatav Järve gümnaasiumi ansambel.