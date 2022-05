Muuseumiöö harib ja pakub elamusi

"Käesoleva aasta muuseumiöö teema on "Öös on unistusi", mis kutsub mõtisklema küsimuste üle, millest unistavad kogukonnad ja inimesed muuseumi ümber ning milline võiks olla unistuste muuseum. Ka Jõhvi muuseumi selts tegeleb ajaloo hoidmise, uurimise ja näitamisega," ütles seltsi juhatuse liige Anne-Ly Reimaa, kes ootab huvilisi osa saama Jõhvi kindluskiriku muuseumi programmist.

Kindluskirik on tasuta avatud kella kümneni. Õhtu jooksul kõlab orelimuusika Svetlana Kekiševa esituses, toimub põnev töötuba nii noortele kui vanadele. Ajaloohuvilistel on võimalus teha kaasa giidituur ajaloolase ja Jõhvi vallavolikogu esimehe Vallo Reimaaga, kes tutvustab kohalikke legende ning Alutagusemaa kaugete aegade sündmusi. Avatud on kirikutorn.