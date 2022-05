"Kõik esitatud kandidaadid on aasta suurpere aunimetust väärt, kuid valisime välja Božena Demaskevitsi ja Jan Zbigniew Krawczyki pere, sest seal on kasvamas kõige rohkem lapsi − kuus − ja õpetajadki kiidavad oma lapsi aktiivselt arendavaid vanemaid väga," rääkis Dijev. "Neid iseloomustatakse kui tagasihoidlikku, ent sõbralikku perekonda. Vanim poeg on 12aastane, noorim tütar seitsmekuune. Pere kaks vanemat poega käivad Ahtme põhikoolis, on usinad õppijad ja saavutavad häid tulemusi. Selle pere lapsed osalevad aktiivselt ka klassivälistes tegevustes ning tegelevad spordiga."