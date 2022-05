Kohtla-Nõmmel laulab uue hingamise saanud meeskoor Kaevur

Korraldaja, Ida-Virumaa omavalitsusliidu kultuuritöö spetsialisti Erika Kõllo sõnul on soov tähistada Kohtla-Nõmme kultuurirohket minevikku.

"Kunagi tegutses väikeses kohas kaks suurt koori, mis oli märgiline. Praegu meil küll koorimuusikat ei ole, aga kui me sellest ei räägi, siis võib-olla ei tule ka. Kui me aga meenutame, siis ehk aitab see mingi tulemuseni jõuda ja siia tekib kunagi midagi juurde."