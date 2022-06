VIRULA VÄLJAK. Virve Linder meenutas, et vanasti asus Virula väljakul praeguse realiseerimiskeskuse hoones kinoteater Pobeda, mis oli oma hiilgeaegadel väga populaarne. "See oli põhiline sõpradega kokku saamise ja romantiliste kohtingute paik. Sama väljaku servas oli legendaarne Maiasmoka jäätisekohvik. Mul on mälestus, kuidas ma emaga 1. septembril seal jäätist söömas käisin. See on minu nunnu lapsepõlvemälestus," rääkis ta, lisades, et samas oli ka gaseeritud vee automaat, kus kõik jõid ühest klaasist.

Foto: Erik Gamzejev / Põhjarannik