Kallinev põhikooli ehitus tõukab Jõhvit üha rohkem võlgu elama

Kui Jõhvi vallavalitsus poolteist aastat tagasi enam kui 500 õpilasele mõeldud uue koolimaja ehitushanget alustas, arvestas ta, et see maja läheb maksma kuus miljonit eurot. Hankega selgus, et soodsaim pakkumine, mille tegi ehitusfirma Rand ja Tuulberg, oli ligemale 7,5 miljonit eurot. Kuna vana koolimaja oli sel ajal juba lammutatud, andis sundseisus Jõhvi volikogu märtsis koolimaja ehituseks valla poolt lisagarantii kuni 7,56 miljoni euro peale.