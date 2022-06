VIDEO ja PILDIGALERII ⟩ Jõhvi uus staadion sai maailmaklassist rekordi

Võistluse peakorraldaja Mati Lilliallik sõnas, et ehk oli selle võistluselt oodata ka rohkem imetulemusi, on reaalsus selline, et ootused on alati suuremad. Tulemustele avaldas mõju ka ilma jahenemine viimastel tundidel, kui päike vajus staadioni tribüüni ja spordihalli taha. "Praegu on hea tunne, et saime tehtud. Rahvast oli palju. Jõhvi on Eesti kergejõustikukaardil saanud kindla koha. Nüüd tuleb entusiasmi üleval hoida ja hoida ka kohalikke kergejõustikuinimesi," ütles ta lootes, et see võistlus ei jää ühekordseks projektiks, mis ununeb paari kuu pärast.