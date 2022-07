Thomas Anders esines Toilas ka 2013. aasta suvel, kui oli kaevurite päeva peaesineja. "Kõik, kes tookord käisid, on 9. juulil oodatud. Ja kõigil, kes sellest tookord osa ei saanud, on nüüd see võimalus. Thomas Anders pole igapäevane artist, kes igal külakontserdil esineb," ütles Merikan.