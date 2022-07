65aastaseks saanud Sillamäe pidutses mitu päeva

"Tänu eredatele, sisukatele ja meeldejäävatele üritustele on Sillamäe linna- ja merepäevad saanud väärika koha Eesti kultuurisündmuste kalendris. Püüame korraldust veelgi parandada, et tõusta ka rahvusvahelisele tasemele," ütles Võssotski.

Sillamäele tuli õnne soovima ka Tallinna linnapea, üks Keskerakonna populaarsemaid poliitikuid Mihhail Kõlvart, kes toonitas, et nii Tallinn kui Sillamäe on merelinnad Soome lahe ääres. Sillamäe sadama omanik, endine peaminister Tiit Vähi leidis, et Sillamäe edu tuleb sellest, et sealsed elanikud on valinud aastaid linna juhtima häid inimesi.