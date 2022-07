Laupäeval toimub taas romuring

Rada on nagu varemgi kaheksakujuline ning võidab see, kes läbib kõige rohkem ringe. Kas oma eesmärgi saavutamiseks tuleb võimalikult palju vastaste autosid kraavi rammida või hoopis kõikidest kakluskohtadest mööda hiilida, on iga võistleja taktika küsimus. Muidugi võib adrenaalitulvas kogu varem valmis mõeldud sõiduplaan taevasse lennata. Kokku peaks mõõtu võtma tulema ligi 80 võistlejat.

"Kaheksakujuline rada on optimaalne lahendus ja on töötanud ka varem suurepäraselt, nii et seda me ei muuda," ütles Germo Saar korraldusmeeskonnast. Küll aga on igal aastal muutunud ja täienenud publiku jaoks muud boonused ja lisategevused. "Päev tuleb pikk. Esimene start on kell 11 ja ametliku võistluse lõppedes on kavas kell 17 veel surmasõit, kus kõik, kel tehnikal eluvaim sees, võivad sõita viimase liikuva autoni."