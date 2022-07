Lüganuse hooldab raha säästmiseks oma haljasalasid ise

Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser ütles, et tänavu kevadel sai haljastuse hooldusleping vallal kahe firmaga läbi ning vallavalitsus leidis, et haljastus- ja niitmistöödega saab hakkama ka valla enda majandusüksus. "Sinnamaani hõlmasid need lepingud aastaringset tööd ehk siis niitmise eest maksime ka detsembris," rääkis mullu sügisest võimule tulnud Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni esindav Veiser.