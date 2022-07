Ma ei saa seda praegu öelda. Meie riigikogu fraktsioonis on 10 liiget ja erakond on suur, nii et kandidaate, keda on arutatud, on mitmeid. See, kelle erakond välja pakub, selgub neljapäeval, kui kõik koalitsioonierakonnad oma ministrikandidaadid välja ütlevad. Kui juhtub, et minust saab minister, siis loomulikult ei saa ma enam jätkata Kohtla-Järve volikogu liikmena.