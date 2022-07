Tormilised koroonasündmused raputasid, ehmatasid ja muutsid tööturgu, aga praegu saab öelda, et muutused olid kiired ja taastumine veel kiirem.

"Kui koroonakriis suurendas nende ametite hulka, kus tööjõudu oli üle, siis nüüdseks on taas kasvanud puudujäägiga ametite hulk. Turismitöötajad, meelelahutus, restoranid − kõik on taas olukorras, kus töötajate värbamine on keeruline, aasta-poolteist tagasi oli olukord vastupidine," tõdes töötukassa teenusejuht Livia Laas.