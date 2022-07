Uue valitsuse kultuuriministriks sai Püssist pärit Piret Hartman

Ta lisas, et lõimumine ja kohanemine on praegu Eesti ühiskonnale üks keerulisemaid väljakutseid. "See on olnud minu töö, missioon ja kirg viimase viie aasta jooksul. Uuele valitsusele on see teemade ring samuti prioriteet. Peame Ukraina sõjast alguse saanud humanitaarkriisi tõttu hoidma ühiskonda koos, tagama sõjapõgenike kohanemise Eestis," teatas ta.