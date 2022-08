Anastassia Paalonen näeb kaoseski harmooniat

Anastassia Paaloneni sõnul on see pilt ääretul ookeanil seilavast väikesest laevast eriline. "Kust ja kuhu ta kulgeb, pole teada, kuid see ongi mu tööde tuum − selles kõiges olengi mina ise," sõnab autor.

Foto: Irina Kiviselg / Põhjarannik