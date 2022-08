Tänavu peatuvad "Station Narvas" Mahavok, A-Rühm ning Briti klubijazzi ja Ukraina elektrofolgi bändid

Ligemale 30 aastat tegutsenud Londoni klubijazzi trio Red Snapper on tuntud oma teedrajava elektroakustika ning tumeda funk´i, hiphopi, dub´i, psühhedeelse surfi ja afrojazzi sulami poolest. Red Snapper on tuuritanud koos Massive Attacki, The Prodigy ja De La Souliga ning remiksinud Trouble Funki, Garbage´i ja Edwyn Collinsi lugusid. Narvas esitab bänd läbilõiget oma kolme aastakümne loomingust ning tänavu mais ilmunud kaheksanda täispika albumi "Everybody Is Somebody" paladest.