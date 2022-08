Katri Raik: "Olen nüüd näinud, kuidas Narva kõige armastatumast poliitikust saab kõige vihatum poliitik"

See on selge, et esmaspäeval algas osa Keskerakonna kandidatide valimisvõitlus riigikogu valimisteks. See oli Mihhail Stalnuhhini ja Aleksei Jevgrafovi sooloesinemine. Sellisel hetkel mõeldakse valijatele, häältele.

Inimesed seda tanki kõrvaldamist ei mõista, küsitakse, miks, ja miks just nüüd seda tehakse. Ei räägitud ju sellest, et koos tankiga lähevad veel teisi mälestusmärke, mille juures 9. mail käiakse. Eks see tekitab küsimusi ja tulebki selgitada.

Aga miks need inimesed ei mõista, kui nii palju on seletatud ja selgitatud? Kas nad on rumalad või on Putini propagandast nii pimestatud?

Seletamist pole kunagi piisavalt. Olgu teemaks COVID, sõjapõgenikud või mälestusmärgid. Selgitada tuleb nii kaua, kuni inimene hakkab sulle vastu rääkima su enda sõnadega.

Äkki inimesed ei tahagi teist seisukohta mõista ja ei soovigi enda arusaamu muuta?

Erinev arusaamine 20. sajandi ajaloost jääb eestlasi ja venelasi Eestis eraldama veel järgmiseski põlvkonnas. Annaks jumal rohkem mõistmist teise poole vastu. Kui mina olen praegu püüdnud seletada eesti poole vaadet, siis mind ei taheta sugugi lõpuni kuulata. Eestlaste seisukohta peame päris kindlasti selgitama rohkem.

Kui palju teie arvates teie toetus selle juhtumi läbi narvalaste seas kukkus?

Olen nüüd oma silmaga näinud, kuidas Narva kõige armastatumast poliitikust saab kõige vihatum poliitik. Võin nüüd öelda, et olen kogenud poliitik.