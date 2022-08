Meediakool õpetas ära tundma propagandat

"See on valus võrdlus, aga kui ikkagi tuleb päris tank üle Narva silla ja ründab Eestit, siis selle reguleerimine liikluseeskirjaga ei ole võimalik. Me ei saa seda tanki karistada selle eest, et ta sõidab üle valge joone või punase tule alt läbi. Paraku olid Venemaa telekanalid mitte enam ajakirjanduse teenistuses, vaid kasutuses inforelvadena ja selle eest me peame ühiskonda kaitsma," selgitas Tallinna ülikooli meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar.