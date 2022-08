"Station Narva" esinejate rivvi lisandus akordionivirtuoos Kimmo Pohjonen

2009. aastal sööbis Pohjonen Ida-Viru muusikahuviliste mällu võimsa etteastega Jõhvi kontserdimajas. "Minule on muusika rituaal. Tänapäeval oleme liiga hõivatud oma igapäevatoimetustega, me tormame ringi ja oleme stressis. Mulle meeldib minu muusika puhul selle meditatiivsus. Arvan, et see ongi kogu muusika mõte, et on paik, kus sa saad kontsentreeruda vaid ühele asjale," rääkis Pohjonen pärast kontserti Põhjarannikule.