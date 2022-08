ERIK GAMZEJEV ⟩ Venemaa kodanike valitud volikogus eesti keel ei kõla

Õiguskantsler Ülle Madise on välja toonud, et Venemaa kodanike osalemisaktiivsus kohalike volikogude valimistel on olnud väga madal, jäädes alla kümne protsendi, mistõttu nad ei mõjuta oluliselt valimistulemust. Kuid nende osakaal valijate nimekirjades nii Narvas kui ka Sillamäel on tunduvalt suurem. Erakonnad ja valimisliidud, kes tahavad neis linnades hääli saada, arvestavad selle sihtrühma huvidega. Vahel isegi rohkem kui tasuks ja jätavad varju pigem Eesti kodanike huvid.

Mittekodanikele hääletamisõiguse andmine kohalikel valimistel tulenes 1990. aastate keskpaigas põhjendusest, et omavalitsused tegelevad põhiliselt kohalike kommunaalteemadega. Kuid tegelikult on kohalikel valimistel Ida-Viru linnades olnud venekeelne haridus ja vene keel suuremad teemad kui näiteks eesti keele ja eestluse tugevdamine.

Kui pärast Eesti taasiseseisvumist said Ida-Viru linnad eestimeelsed juhid, siis hakkasid ka need linnad tugevamalt ülejäänud Eestiga lõimuma. See protsess pidurdus 1990. aastate teisest poolest, kui lisaks Eesti kodanikele said kohalikke volikogusid hakata valima ka mittekodanikud ja vahetus võim.

Võimalik, et kord juba antud õiguse hoobilt ära võtmine tekitab ühiskonnas uusi liigseid pingeid ja sellest on ratsionaalne praegu hoiduda. Peaminister Kaja Kallas kinnitas hiljuti, et praegune valitsus ei võta Vene kodanikelt valimisõigust, olgugi et koalitsioonipartner Isamaa on sellekohase eelnõu esitanud.